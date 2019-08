മുംബൈ: വീർ സവര്‍ക്കറിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പരസ്യമായി മർദിക്കണമെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് ഉദ്ദവ് താക്കറെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളെ വിസ്മരിക്കുന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നതെന്നും താക്കറെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വീർ സവർക്കറിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിൽ സവർക്കറുടെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നവും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ പരസ്യമായി മർദനമേൽക്കേണ്ടവരാണ്. മുന്‍പ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി പോലും അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിച്ചിരുന്നു- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Shiv Sena chief Uddhav Thackeray: People who don’t believe in Veer Savarkar must be beaten in public, because they won’t realise the struggle and importance of Veer Sarvarkar in India's independence. Even Rahul Gandhi has insulted Veer Savarkar in the past pic.twitter.com/L09cKLjZ5C