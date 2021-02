ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ച ടൂള്‍കിറ്റ് ആരാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാന്‍ ഗൂഗിളിന്റെ സഹായം തേടി ഡല്‍ഹി പോലീസ്. ടൂള്‍ കിറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഐ.പി. അഡ്രസ് ലഭ്യമാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി പോലീസ് ഗൂഗിളിന് കത്തെഴുതിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കര്‍ഷക സമരത്തെ എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കാമെന്ന് ആളുകളെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടൂള്‍ കിറ്റ് സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രെറ്റ ത്യുന്‍ബേ അടക്കമുള്ളവര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

ടൂള്‍കിറ്റ് നിര്‍മിച്ചവര്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്തതായും എഫ്‌ഐആറില്‍ ആരുടേയും പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഡല്‍ഹി പോലീസ് സ്‌പെഷ്യല്‍ കമ്മീഷണര്‍ പര്‍വീര്‍ രഞ്ജന്‍ വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഖലിസ്ഥാനി ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ടൂള്‍കിറ്റിന് പിന്നിലെന്നും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ ആക്രമണം നടത്താന്‍ ഇവര്‍ പദ്ധതിയിട്ടതായും ഡല്‍ഹി പോലീസ് ആരോപിച്ചു.

Content Highlights: Who created this 'Tool-Kit' for Greta Thunberg-Delhi Police to take help from Google