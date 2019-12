നിര്‍ഭയ കേസിലെ പ്രതികളെ ഉടന്‍ തൂക്കിലേറ്റിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂങ്ങള്‍ക്കിടെ വധശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതികളെ സംഭവത്തിന് ഏഴുവര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായ ഡ്‌സംബര്‍ 16 ന് തൂക്കിലേറ്റുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പത്ത് തൂക്കുകയറുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കാന്‍ ബിഹാറിലെ ബക്‌സര്‍ ജയില്‍ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാല്‍, അതിനിടെ പ്രതികളില്‍ ഒരാള്‍ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി നല്‍കി. എന്നാല്‍ ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിനിടെ, നിര്‍ഭയ കേസിലെ പ്രതികള്‍ക്ക് ദയാഹര്‍ജി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിയമ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ പട്യാല ഹൗസ് കോടതി ഒരാഴ്ച സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിര്‍ഭയ കേസില്‍ വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട നാലുപേരെയും ഡല്‍ഹിയിലെ തിഹാര്‍ ജയിലിലാണ് പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാവുകയാണെങ്കില്‍ 2018 ലെ ജയില്‍ മാനുവല്‍ പ്രകാരമാവും നടപടികള്‍. ഇരകളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ മുന്നില്‍വച്ച് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യം അടക്കമാണ് പല കോണുകളില്‍നിന്നും ഉയരുന്നത്. എന്നാല്‍, വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ജയില്‍ മാനുവലില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്.

വെളിച്ചം പരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിരാവിലെതന്നെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഡല്‍ഹി ജയില്‍ മാനുവലിലെ 872ാം ഖണ്ഡികയില്‍ പറയുന്നു. പൊതു അവധി ദിനങ്ങളില്‍ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തടവുകാരില്‍ ഒരാള്‍ക്കും സഹതടവുകാരന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ദൃക്‌സാക്ഷിയാകാന്‍ അനുമതിയില്ല. വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാകുന്നയാള്‍ തൂക്കുമരം കാണാന്‍ പാടില്ലെന്നും മാനുവലില്‍ പറയുന്നു.

വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി കഴിയുംവരെ ജയിലുള്ള തടവുകാരെയെല്ലാം ജയില്‍ മുറികളില്‍ സുരക്ഷിതരായി പൂട്ടിയിടണം. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതിനുശേഷം മൃതദേഹം ജയിലില്‍നിന്ന് നീക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട്, ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, റസിഡന്റ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ എന്നിവര്‍ സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടാകണം. ഇതുകൂടാതെ പ്രദേശത്തെ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തില്‍ അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേട്ടോ സ്ഥലത്തെത്തുകയും വാരണ്ടില്‍ ഒപ്പുവെക്കുകയും വേണം.

വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാകുന്നയാള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ സ്വന്തം മതവിശ്വാസത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു പുരോഹിതനെ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ടിന്റെ വിവേചനാധികാരപ്രകാരം സ്ഥലത്ത് അനുവദിക്കാം. എന്നാല്‍ സുരക്ഷയും ജയിലിലെ അച്ചടക്കവും ഉറപ്പാക്കിവേണം ഇതെന്നും ജയില്‍ മാനുവലില്‍ പറയുന്നു. ബന്ധുക്കള്‍ക്കോ മറ്റ് തടവുകാര്‍ക്കോ വധശിക്ഷയ്ക്ക് സാക്ഷികളാകാന്‍ അനുമതിയില്ല. എന്നാല്‍ മറ്റുചില വ്യക്തികള്‍ക്ക് ദവധശിക്ഷ കാണാന്‍ അനുവാദമുണ്ടെന്ന് ജയില്‍ മാനുവലില്‍ പറയുന്നു.

വധശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണം നടത്തുന്ന മനശാസ്ത്രജ്ഞര്‍, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങിയശേഷം ജയില്‍ സൂപ്രണ്ടിന് അനുമതി നല്‍കാം. ഇക്കാര്യം പൂര്‍ണമായും ജയില്‍ സൂപ്രണ്ടിന്റെ വിവേചന അധികാരത്തില്‍പ്പെട്ടതാണ്. ഇവര്‍ക്കെല്ലാം പുറമെ 12 ഗാര്‍ഡുകളും 10 കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാരും രണ്ട് ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാരും ഓരോ തവണ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമ്പൊഴും സ്ഥലത്തുണ്ടാവണമെന്ന് ജയില്‍ മാനുവലില്‍ പറയുന്നു.

