ന്യൂയോര്‍ക്ക്: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും മലേറിയ മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വീന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. മരുന്നിന് കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ തെളിഞ്ഞുവെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്.

മരുന്നിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി പഠിക്കാനായി റാന്‍ഡം പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്നും മരുന്നിന്റെ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് വിദഗ്ധരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ മാത്രമേ അത് രോഗികള്‍ക്ക് നല്‍കാവൂയെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ മൈക്കിള്‍ റയാന്‍ പറയുന്നു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ നല്‍കാമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ഐസിഎംആര്‍ നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇത്തരമൊരു മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചവര്‍ക്ക് മറ്റുള്ളവരേക്കാള്‍ രോഗബാധയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് ഐസിഎംആര്‍ പറയുന്നത്. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റി സോണില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങിയവരില്‍ പ്രതിരോധ മരുന്ന് എന്ന നിലയില്‍ നല്‍കാമെന്നാണ് ഐസിഎംആര്‍ പറയുന്നത്.

അതേസമയം, ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ക്കിടയില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ആഗോള തലത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുമുണ്ട്.

