ശ്രീനഗര്‍: വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ച് നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ പാകിസ്താന്‍ അഴിച്ചുവിട്ട ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ കരസേന മേധാവി എംഎം നരവാണെ. ലോകം മുഴുവന്‍ കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയെ നേരിടുമ്പോള്‍ അയല്‍രാജ്യം പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

രാജ്യത്ത് സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെയും വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ച് പാകിസ്താന്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങള്‍ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു നരവാണെ.

'ലോകവും ഇന്ത്യയും മഹാമാരി ഉയര്‍ത്തിയ ഭീഷണിക്കെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ അയല്‍രാജ്യം നമുക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്നുള്ളത് നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ മാത്രമല്ല മെഡിക്കല്‍ സംഘത്തെ അയച്ചുകൊണ്ടും മരുന്നുകള്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്തും ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ ഈ മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഇന്ത്യ, എന്നാല്‍ പാകിസ്താന്‍ ആകെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് തീവ്രവാദം മാത്രമാണ്. അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമല്ല.'കരസേന മേധാവി എംഎം നരവാണെ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി-മാര്‍ച്ച് മാസങ്ങളില്‍ പാകിസ്താന്‍ സൈന്യം കൂടുതല്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.ജനുവരി മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് വരെ പാകിസ്താന്‍ 1144 തവണ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘിച്ചു. ആഗോളതലത്തില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ വന്‍തോതില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘനങ്ങള്‍ (411) പാകിസ്താന്‍ നടത്തിയത്.

