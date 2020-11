ന്യൂഡൽഹി: സൈനിക ഇടപാടുകളിൽ കൈക്കൂലി സ്വീകരിച്ചെന്ന കോൺഗ്രസ് ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ്. സൈനിക ഇടപാടുകളിലെ കൈക്കൂലിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെഓർമിക്കേണ്ടത് ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവിഐപി ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രവിശങ്കർ പ്രസാദിന്റെ പ്രസ്താവന.

കോൺഗ്രസിന് കൈക്കൂലി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇടപാടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് കൈക്കൂലി ലഭിക്കാതെ ഒരു കരാറും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സൈനിക ഇടപാടുകളിലെ കൈക്കൂലിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെപ്പറ്റിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ബിജെപി ഉയർത്തുന്നത്. കശ്മീരിൽ വിദേശ ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചു. ഭീകരതയുടെ കാലത്തേക്ക് കശ്മീരിനെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസും ഗുപ്കർ സഖ്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ദളിതരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് എല്ലായിടത്തുനിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി പുഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രൂപംനൽകിയ ഗുപ്കർ സഖ്യത്തൽ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിനും പിഡിപിക്കും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനത്തെ ബിജെപി ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. ഗുപ്കർ സഖ്യം ദേശവിരുദ്ധമാണെന്നും പാകിസ്താനെയും ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളെയും പോലെയാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ബിജെപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights:Whenever you think of kickbacks in military deal, think of a Congress leader- Ravi Shankar Prasad