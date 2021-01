ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയെ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യവ്യാപക കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നമ്മുടെ വാക്‌സിന്‍ വിതരണ യജ്ഞം പുരോഗമിക്കുന്നതോടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ വാക്‌സിനും നമ്മുടെ നിര്‍മാണശേഷിയും മനുഷ്യനന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാവണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

Today, when we've developed our own vaccine, the world is looking at India with hope. As our vaccination drive will move forward, other countries of world will benefit from it. India's vaccine & our production capability must be used for human interest, this is our commitment: PM