ശ്രീനഗര്‍: ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 വിഷയം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി ബിഹാറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ പ്രസംഗിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ വിമര്‍ശവുമായി ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി. യഥാര്‍ഥ പ്രശ്‌നങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് ബാങ്കിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താന്‍ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 വിഷയം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ബിഹാറില്‍ പോയ മോദിക്ക് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 നെ വീണ്ടും ആശ്രയിക്കേണ്ടിവന്നു. യഥാര്‍ഥ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരാമര്‍ശിക്കാന്‍പോലും അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യാഥാര്‍ഥ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം പരാജയപ്പെടുമ്പോള്‍ അവര്‍ കശ്മീരും ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 ഉം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടും - അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

ബിഹാറില്‍ ഇത്തവണത്തെ തന്റെ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനംചെയ്ത് വോട്ടുപിടിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രതിപക്ഷത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. അധികാരത്തില്‍ എത്തിയാല്‍ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളുമായി പ്രതിപക്ഷം ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണ്. രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ നിരവധി ധീരപുത്രന്മാരെ അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള ബിഹാറിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗാല്‍വാനില്‍ ത്രിവര്‍ണ പതാക സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ബിഹാറിന്റെ പുത്രന്മാര്‍ ജീവന്‍ ബലികഴിച്ചത്. ഭാരതാംബയുടെ തല കുനിയാന്‍ അവര്‍ അനുവദിച്ചില്ല. പുല്‍വാമയിലും ബിഹാറില്‍നിന്നുള്ള ജവാന്മാര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചുവെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കവെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് മെഹ്ബൂബ രംഗത്തെത്തിയത്.

വോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാന്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ലെന്ന് മെഹ്ബൂബ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങള്‍ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കശ്മീരില്‍ സ്ഥലം വാങ്ങാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ബിഹാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ പ്രസംഗിക്കുന്നു. കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കാമെന്ന് വാദ്ഗാനം ചെയ്യുന്നു. ബിഹാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലും മോദിക്ക് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370നെപ്പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്.

'കൊള്ളയടിച്ച വസ്തുക്കളെല്ലാം കൊള്ളക്കാരന് തിരിച്ചു നല്‍കേണ്ടിവരും. അതാണ് സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പു നല്‍കുന്നു. നമ്മുടെ കൈയില്‍നിന്ന് അപഹരിച്ചത് തിരിച്ചുതരും വരെ പോരാട്ടം തുടരും' - മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി പറഞ്ഞു.

