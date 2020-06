ന്യൂഡല്‍ഹി: അതിര്‍ത്തിയിലെ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ലഡാക്കില്‍ നിന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ തുരത്താന്‍ എന്ത് നിര്‍ദേശമാണുള്ളതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് രാഹുല്‍ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി ചൈന തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന് രാജ്യത്തിനൊന്നാകെ അറിയാം. ലഡാക്കിലെ നാല് സ്ഥലങ്ങളില്‍ ചൈനീസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. ഇവിടങ്ങളില്‍ നിലയുറപ്പിച്ച ചൈനീസ് സൈനികരെ എങ്ങനെ, എപ്പോള്‍ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്ന് രാജ്യത്തോട് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന്‌ രാഹുല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ന്യായ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നും കോവിഡ് വ്യാപനത്തില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിലായ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 7500 രൂപ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കൈമാറണമെന്നും രാഹുല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ പെട്രോള്‍-ഡീസല്‍ വില കേന്ദ്രം 22 തവണ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. പണത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് കേന്ദ്രത്തിനില്ല. മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ കൈവശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ന്യായ് യോജന പോലുള്ള പദ്ധതികള്‍ കേന്ദ്രം തീര്‍ച്ചയായും നടപ്പാക്കണമെന്നും രാഹുല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

उम्मीद है देश हित में इन सुझावों को PM ज़रूर मानेंगे।



यही सच्ची देश सेवा भी है और राष्ट्र भक्ती भी। pic.twitter.com/kQc2hgol0S — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 30, 2020

ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയിലുണ്ടായ ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ 20 സൈനികരുടെ ജീവന്‍ നഷ്ടമായതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിനുമെതിരേ തുടര്‍ച്ചയായ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നടത്തുന്നത്.

ചൈനയില്‍നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി വലിയ തോതില്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ച കാര്യത്തിലും ബിജെപി സര്‍ക്കാറിനെതിരെ ചൊവ്വാഴ്ച രാഹുല്‍ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

content highlights: When, how will you evict Chinese troops from Ladakh? Rahul Gandhi asks PM Modi