ന്യൂഡല്‍ഹി: വിശപ്പ്, അതാണ് മനുഷ്യനെ അതിജീവിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാതായതിനെ തുടര്‍ന്ന് തന്റെ കുടുംബത്തെയും കൂട്ടി ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ഉന്നാവിലുള്ള തന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാന്‍ മുകേഷ് കുമാര്‍ എന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയെയും പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതാണ്. അംഗവൈകല്യമുള്ള പന്ത്രണ്ടുകാരി മകളെ സൈക്കിളില്‍ കെട്ടിവെച്ച് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഭാര്യയെയും മറ്റ് നാല് മക്കള്‍ക്കുമൊപ്പം മുകേഷ് നടക്കാനാരംഭിച്ചു.

മക്കളില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു വയസില്‍ താഴെ മാത്രമാണ് പ്രായം. കടുത്ത വെയിലില്‍ ചുട്ടുപഴുത്ത ടാറിട്ട റോഡില്‍ കൂടി ചെരിപ്പില്ലാതെ 500 കിലോ മീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള തന്റെ ഗ്രാമത്തില്‍ സുരക്ഷിതത്വമുണ്ടാകുമെന്ന ധാരണയില്‍ യാത്ര തിരിച്ച അവര്‍ക്ക് പക്ഷെ ഉത്തര്‍ പ്രദേശിന്റെ അതിര്‍ത്തിയായ ഗാസിപുരില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. ഇവരെ അധികൃതര്‍ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് തടയുകയും തിരിച്ചയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

കൈയില്‍ ആവശ്യത്തിന് പണമില്ലാത്തതിനാല്‍ പാലം ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ഫ്‌ളൈ ഓവറിന് കീഴിലാണ് ഇവരിപ്പോള്‍ കഴിയുന്നത്. ഈ ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു കുടിലിലാണ് ഇവര്‍ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. മൂന്നു വര്‍ഷം മുമ്പ് അത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു. അന്നു മുതല്‍ ഈ ഫ്‌ളൈ ഓവറിന് കീഴിലാണ് ഇവരുടെ വാസം. മറ്റുള്ളവരുടെ ദയവില്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇവര്‍ക്കൊപ്പം മറ്റു ചിലരുമുണ്ട്. ആരോരുമില്ലാത്തവരായി.

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ വരുന്നതിന് മുമ്പും അധികമൊന്നും വരുമാനമായി സമ്പാദിക്കാനായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിലവില്‍ വന്നതോടെ ചില്ലറ പണികളുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന തനിക്ക് ആകെകൂടെ കിട്ടിയിരുന്ന വരുമാനവും നിലച്ചുവെന്നും മുകേഷ് പറയുന്നു.

തൊഴിലും പുതിയൊരു ജീവിതവും തേടിയാണ് തങ്ങള്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്കെത്തിയത്. എന്നാല്‍ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ തിരികെ പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലായി തങ്ങളെന്നാണ് മുകേഷിന്റെ അച്ഛന്‍ മുന്നൈലാല്‍ പറയുന്നത്.

Content Highlights: When home is under a flyover and life’s belongings fit on a cycle