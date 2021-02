ന്യൂഡല്‍ഹി: നിര്‍വഹിച്ച പ്രവൃത്തികളെല്ലാം പവിത്രമായ കടമകളായിരുന്നെന്നു കിരൺ പബേദി. ഭരണഘടനാപരവും ധാര്‍മ്മികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തോടെയാണ് അവ നിര്‍വഹിച്ചതെന്നും പുതുച്ചേരി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണ്ണര്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്നു പുറത്തു പോവുന്ന കിരണ്‍ ബേദി പറഞ്ഞു.

പുതുച്ചേരിയെ സേവിച്ച് ആര്‍ജ്ജിച്ച അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രത്തിന് നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും കിരണ്‍ബേദി പറഞ്ഞു.

"ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണറായുള്ള എന്റെ യാത്രയുടെ ഭാഗമായ എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി. പുതുച്ചേരിയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കും എല്ലാ പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും നന്ദി", ബേഡി ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പ്രസ്താവനയോടൊപ്പം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

വി. നാരായണസാമി സര്‍ക്കാരുമായി പല വിഷയങ്ങളില്‍ ബേദി തര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. പൊതുജന താത്പര്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ടീം രാജ് നിവാസ് ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

പുതുച്ചേരി ലഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇന്നലെയാണ് കിരണ്‍ ബേദിയെ നീക്കിയത്. തെലങ്കാന ഗവര്‍ണര്‍ തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജന് പുതുച്ചേരിയുടെ അധിക ചുമതല നല്‍കി.

ഭരണകക്ഷിയായ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നാല് എംഎല്‍എമാര്‍ രാജിവെക്കുകയും ഭൂരിപക്ഷം നിലനിര്‍ത്താനാവാതെ സര്‍ക്കാര്‍ ആടിയുലയുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍. പുതുച്ചേരി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങള്‍ക്കിടെ നാല് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എമാരാണ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്. എ.നമശ്ശിവായം, ഇ. തീപ്പായ്ന്താന്‍ എന്നിവര്‍ ജനുവരി 25 നാണ് എം.എല്‍.എ. സ്ഥാനങ്ങള്‍ രാജിവെച്ചത്. ആരോഗ്യമന്ത്രി മല്ലാടി കൃഷ്ണ റാവു രാജിവെക്കുന്നതായി തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

