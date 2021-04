ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാമന്ത്രിയായാല്‍ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയില്‍ കേന്ദ്രീകൃതമായ നയങ്ങളെക്കാള്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാവും ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവാദിത്തിനടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയവെയാണ് രാഹുല്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

നമുക്ക് തീര്‍ച്ചയായും സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച വേണം. പക്ഷെ ഉല്‍പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മൂല്യ വര്‍ദ്ധനവിനും വേണ്ടിയുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യും- രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. മുന്‍ യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി നിക്കോളാസ് ബേണ്‍സുമായിട്ടായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവാദം.

രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയും തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉല്‍പാദനവും തമ്മില്‍ പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ടാകുന്നില്ല. കൃത്യമായ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കില്‍ 9 ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയില്‍ ഞാന്‍ സംതൃപ്തനാവില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന സ്ഥാപനങ്ങളെ മൊത്തത്തില്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ബി.ജെ.പി രീതി 2014 ന് ശേഷം പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മാതൃകയെ അട്ടിമറിച്ചു. ന്യായമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഇനിയതിന് സാധിക്കില്ലെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. അസമില്‍ ഞങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രചാരണം നയിക്കുന്നവര്‍ അയച്ചുതരുന്നത് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി വോട്ടിങ് മെഷീനുമായി പായുന്ന വീഡിയോയാണ്‌.

തൊഴിലവസരം വിഷയമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് നേതാവിനെയും ഞാന്‍ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. സുതാര്യമായ രാഷ്ട്രീയപോരാട്ടം ഇന്ത്യയില്‍ സാധ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യമായി. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടണമെങ്കില്‍ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംരക്ഷണം വേണം, മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഇതൊന്നുമില്ല-രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു

ഇത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ല. ബി.എസ്.പി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും വിജയിക്കുന്നില്ല. എസ്.പി വിജയിക്കുന്നില്ല. എന്‍.സി.പി വിജയിക്കുന്നില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പോരാടണമെങ്കില്‍ അതിന് കൃത്യമായ ചട്ടക്കൂടുകള്‍ ഉള്ള ഭരണഘടന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വേണം. നീതിന്യായ സംവിധാനത്തില്‍ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവണം, സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമങ്ങള്‍ വേണം, സാമ്പത്തിക തുല്യത വേണം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴീ രാജ്യത്തില്ല. അസമില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ വോട്ടിങ് മെഷീനുമായി കാറില്‍ പോകുന്ന ഒരു ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ വീഡിയോ ഒരു സഹപ്രവര്‍ത്തകന്‍ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയച്ചു തന്നു. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ ആരും ഇത് വാര്‍ത്തയാക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പരാതി- രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: What Would You Do As Prime Minister, Rahul Gandhi Was Asked. His Reply