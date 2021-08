മുംബൈ: 2009 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ അസാധുവാക്കാതെ പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാന്‍ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്തായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ബാംബെ ഹൈക്കോടതി.

ഐടി നിയമത്തിന്റെ 69 എ (1) പ്രകാരം, 2009ല്‍ നിയമങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങള്‍ മറികടക്കാതെ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്തായിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണല്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ അനില്‍ സിങ്ങിനോട് കോടതി ചോദിച്ചു. എന്നാല്‍ വ്യാജ വാര്‍ത്തകളുടെ പ്രചരണവും കുറ്റകരമായ ഉള്ളടക്കവും പരിശോധിക്കാന്‍ കേന്ദ്രത്തിന് പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണെന്ന് അനില്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപങ്കര്‍ ദത്ത, ജസ്റ്റിസ് ജിഎസ് കുല്‍ക്കര്‍ണി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേന്ദ്രത്തോട് ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചത്. പുതിയ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി (ഐടി) നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ ഒരു ഇടക്കാല സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ട് ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റായ ദി ലീഫ്‌ലെറ്റും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനായ നിഖില്‍ വാഗ്ലെയുയും ഫയല്‍ ചെയ്തത ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.

പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ ക്രൂരവും അവ്യക്തവുമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഹര്‍ജിക്കാര്‍ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് പൗരന്മാരുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. നിയമം അകാരണമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ കാരണമാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നും ഹര്‍ജിക്കാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: What Was The Necessity; High Court Questions Centre Over New IT Rules