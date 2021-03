ന്യൂഡല്‍ഹി: ജനങ്ങള്‍ ഏതു വിധത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി. ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി തീരഥ് സിങ് റാവത്തിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധപരാമര്‍ശം മര്യാദാലംഘനമാണെന്നുള്‍പ്പെടെ പ്രതികരിച്ചതോടെ വിഷയത്തില്‍ രൂക്ഷമായ എതിരഭിപ്രായവുമായി രംഗത്തെത്തുന്ന ആദ്യ ബിജെപി നേതാവായി സ്മൃതി ഇറാനി.

ഏത് വിധത്തില്‍ താന്‍ ജീവിക്കണമെന്നും ഏത് തരം വസ്ത്രം ധരിച്ച് സാമൂഹികമായി ഇടപെടണമെന്നും തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്ത്രീയുടെ അവകാശം അലംഘനീയമായ ചില സംഗതികളിലൊന്നാണ്. പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണരീതിയിലോ ഭക്ഷണകാര്യത്തിലോ ഇടപെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. നിയമനിര്‍മാണവും നിയമപാലനത്തിന്റെ മേല്‍നോട്ടവുമാണ് രാഷ്ട്രീയനേതാക്കള്‍ ചെയ്യേണ്ട സേവനം-ടൈംസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെ സ്മൃതി പറഞ്ഞു.

നിയമം ലംഘിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചോ ജീവിതശൈലിയെ കുറിച്ചോ തനിക്ക് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിതരീതി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്ത്രീയുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം ചര്‍ച്ച നടത്തേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ അത്യാവശ്യമാണെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിവരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ആ വിധത്തില്‍ സംസാരിക്കില്ലെന്ന് സഹപ്രവര്‍ത്തകനായ റാവത്തിന്റെ പരാമര്‍ശത്തെ മര്യാദാലംഘനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവര്‍ മറുപടി നല്‍കി.

ബിജെപിയാണ് ആദ്യമായി പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ തന്നെ 33 ശതമാനം സ്ത്രീസംവരണം നടപ്പാക്കിയതെന്നും നിര്‍മലാ സീതാരാമനും താനുമുള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയതിനെ കുറിച്ചും സ്ത്രീസംവരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് സ്മൃതി പ്രതികരിച്ചു. പല വനിതകള്‍ക്കും ഉന്നത പദവികള്‍ അലങ്കരിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്തുകള്‍ പോലുള്ള തദ്ദേശഭരണതലത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സേവനം അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം സ്ത്രീകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നും ഇന്ത്യയില്‍ ഏകദേശം 1.3 ദശലക്ഷം വനിതകള്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ സേവനം നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയാണെന്നും സ്മൃതി പറഞ്ഞു. തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച സ്ത്രീകളുടെ കഴിവ് അംഗീകരിച്ച് തുല്യാവസരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ നീതി തേടുക എന്നത് സ്ത്രീയുടെ അവകാശമാണെന്നും മുന്‍കേന്ദ്രമന്ത്രി എംജെ അക്ബറിനെതിരായ മീ ടൂ വിവാദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് സ്മൃതി മറുപടി നല്‍കി.

