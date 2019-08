ബോംബെ: എന്തിനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറന്‍സിയുടെ വലിപ്പത്തിലും സവിശേഷതകളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതെന്ന് ആര്‍ ബി ഐയോട് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. ഇതിന്റെ കാരണം സത്യവാങ്മൂലമായി കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും കോടതി ആര്‍ ബി ഐയോട് നിര്‍ദേശിച്ചു.

നോട്ടില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ എന്തെങ്കിലും സമ്മര്‍ദമുണ്ടായിരുന്നോയെന്ന് ആര്‍ ബി ഐക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകനോട് കോടതി ആരാഞ്ഞു. നിങ്ങള്‍(സര്‍ക്കാര്‍) പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത് കള്ളനോട്ടുകള്‍ കാരണമാണെന്ന്. ഞാന്‍ ആ കാരണത്തെ സംശയിക്കുന്നു. പാകിസ്താനില്‍ നിന്നുള്ള 10,000 കോടി എന്നത് കെട്ടുകഥയാണെന്ന് നോട്ടുനിരോധനം തെളിയിച്ചില്ലേയെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വാദത്തിനിടയില്‍ ചോദിച്ചതായി ദി ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നാഷണല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ദ ബ്ലൈന്‍ഡ്(എന്‍ ബി എ) സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുകയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രദീപ് നന്ദ്രാജോഗ്‌ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച്. കാഴ്ചവൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്ക് എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ നാണയങ്ങളിലും നോട്ടുകളിലും പ്രത്യേകതകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു എന്‍ ബി എ ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോട്ടുകളുടെ സവിശേഷതകളില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കിനു മേലുണ്ടായിരുന്ന സമ്മര്‍ദം എന്തായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു നോട്ടുകളുടെ വലിപ്പത്തില്‍ വ്യത്യാസം വരുത്താന്‍ ആര്‍ ബി ഐക്കു മേലുണ്ടായിരുന്ന സമ്മര്‍ദം- കോടതി ചോദിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിഷയത്തില്‍ സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചത്.

