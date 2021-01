ന്യൂഡല്‍ഹി: റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ ട്രാക്ടര്‍ റാലിക്കിടെ ചെങ്കോട്ടയില്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പതാക ഉയര്‍ത്തിയത് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴി തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. കാവി നിറത്തില്‍ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള നിഷാന്‍ സാഹിബ് അഥവാ സിഖ് പതാകയാണ് ചെങ്കോട്ടയില്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ സ്ഥാപിച്ചത്. എന്താണ് നിഷാന്‍ സാഹിബ്? പതാകയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യമെന്താണ്?

സിഖ് വിഭാഗക്കാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളായ ഗുരുദ്വാരകളില്‍ ഈ പതാക സ്ഥാപിക്കുന്നതും പതാകയേന്തുന്നതും ആചാരമാണ്. ആളുകള്‍ മതപരമായ ഘോഷയാത്രകള്‍ക്കോ മത-രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങള്‍ക്കോ അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും റാലിയിലോ പോകുമ്പോള്‍ വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും ഈ പതാക സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു പതാകയാണ് ചെങ്കോട്ടയിലും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ സ്ഥാപിച്ചത്.

ഇന്ത്യയുടെ ഇന്‍ഫന്ററി വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നായ സിഖ് റെജിമെന്റിലുള്‍പ്പെടുന്ന എല്ലാ ഗുരുദ്വാരകളിലും കന്റോണ്‍മെന്റുകളിലും നിഷാന്‍ സാഹിബ് അഥവാ സിഖ് പതാക സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരും സൈനികരുമുള്‍പ്പെടെ നിഷാന്‍ സാഹിബിനെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് കൈമാറുക.

കാര്‍ഗില്‍, ഗാല്‍വാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സൈനികര്‍ നിഷാന്‍ സാഹിബ് ഉയര്‍ത്തിയ ചരിത്രവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

