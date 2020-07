ജയ്പുര്‍: നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കില്ലെന്ന ഗവര്‍ണറുടെ നിലപാടിനെതിരെ രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാര്‍ രാജ്ഭവനിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ച സംഭവത്തില്‍ രൂക്ഷ വിമര്‍ശമുന്നയിച്ച് രാജസ്ഥാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ കല്‍രാജ് മിശ്ര. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോതിന് ഗവര്‍ണര്‍ കത്തുനല്‍കി.

നിങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും ഗവര്‍ണറുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില ഏതുതരത്തിലാണെന്ന് കരുതണമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ കത്തില്‍ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവര്‍ണറുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇനി ഏത് ഏജന്‍സിയെയാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയില്‍നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകള്‍ കേട്ടിട്ടില്ല. എംഎല്‍എമാര്‍ രാജ്ഭവനിലെത്തി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന മോശം പ്രവണതയുടെ തുടക്കമാണോ ഇതെന്നും മിശ്ര ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗവര്‍ണറെ തടഞ്ഞുവച്ചാല്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കല്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ (ഗെഹ്‌ലോത്) പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേര്‍ക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി താന്‍ വിദഗ്ധരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടയില്‍ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേര്‍ക്കില്ലെന്ന നിലപാട് ഗവര്‍ണര്‍ സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത് എംഎല്‍എമാരെ രാജ്ഭവനില്‍ അണിനിരത്തിയത്. ഗവര്‍ണര്‍ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ രാജ്ഭവന്‍ വളയുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം നല്‍കി. രാജ്ഭവന്റെ പുല്‍ത്തകിടിയില്‍ ഇരുന്ന എംഎല്‍എമാര്‍ ഗെഹ്‌ലോതിനെ അനുകൂലിച്ച് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി. പിന്നാലെയാണ് രൂക്ഷ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ച് ഗവര്‍ണര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുള്ളത്.

