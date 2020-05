കൊല്‍ക്കത്ത: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ റെഡ്‌സോണ്‍ പട്ടികയെ എതിര്‍ത്ത് പശ്ചിമബംഗാള്‍. റെഡ്, ഓറഞ്ച്, ഗ്രീന്‍ സോണുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ മറ്റൊരു പട്ടിക ഇവര്‍ കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറി.

ജില്ലകളെ റെഡ്‌സോണ്‍ ആയി മാറ്റുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളെ എതിര്‍ത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി വിവേക് കുമാര്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ചത് തെറ്റാണെന്നും കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

'സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി നടത്തിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പശ്ചിമബംഗാളിലെ 10 ജില്ലകളെയാണ് ചുവന്ന മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഇത് തെറ്റായ വിലയിരുത്തലാണെന്നാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ അഭിപ്രായം. സോണുകള്‍ തരംതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, റെഡ് സോണിലുള്ള ജില്ലകള്‍ നാലെണ്ണം മാത്രമാണ്: കൊല്‍ക്കത്ത, ഹൗറ, നോര്‍ത്ത് -24 പര്‍ഗാന, പൂര്‍ബ മെഡിനിപൂര്‍.' ആരോഗ്യസെക്രട്ടറിക്കയച്ച കത്തില്‍ വിവേക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Content Highlights:West Bengal objects the list of Red zone list prepared by Central Govt