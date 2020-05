ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡിനെതിരേ പോരാടുന്നതിന് പകരം പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും സര്‍ക്കാരും ചേര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങള്‍ മറച്ചുവെക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി മുക്താര്‍ അബ്ബാസ് നഖ്വി.

പശ്ചിമബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ മറച്ചുവെക്കരുത്. പകരം കൊറോണക്കെതിരേ പോരാടുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് മുന്‍ഗണന നല്‍കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ അവര്‍ ചെയ്യുന്നത് കൊറോണക്കെതിരേ പോരാടുന്നതിന് പകരം വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവെക്കുകയാണ്- നഖ്വി പറയുന്നു.

ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുതെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്. കൊറോണക്കെതിരേ ഒരുമിച്ച് പോരാടേണ്ട സമയമാണ്. എന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ ശ്രമം കേന്ദ്രത്തിനെതിരാണ്. ഇന്ന് മുന്‍ഗണന നല്‍കേണ്ടത് കൊറോണയെ തുരത്താനാണ്.- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: west bengal more focused on hiding corona virus situation than fight against it says Naqvi