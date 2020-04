കൊല്‍ക്കത്ത: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലമാണ്. പുറത്തിറങ്ങി കറങ്ങി നടന്നാല്‍ പൊലീസ് പൊക്കുമെന്നുറപ്പ്. വീട്ടിലിരിപ്പ് തന്നെ രക്ഷ. കുടുംബത്തോടൊപ്പം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും സിനിമയും വീഡിയോയും ചാറ്റിങ്ങുമായി മൊബൈലില്‍ മാത്രമാണ് പലരും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളും യുവാക്കളും.

ഇത്തരത്തില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് കുട്ടികളില്‍ ഏറി വരുന്ന മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ആസക്തി മാറ്റാന്‍ പരിഹാരവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ബംഗാളിലെ വനിതാശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയായ ഡോ. ശശി പഞ്ച. ഇതിനായി സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ശ്യാംപുകുരിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് വിനോദത്തിനായി ലുഡോ ഗെയിം കിറ്റ് ആണ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്തത്. പൊതുജങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഭക്ഷണവിതരണത്തിനോടൊപ്പമാണ് ലുഡോ കിറ്റും നല്‍കിയത്.

ഏറെ നാളായി ആളുകള്‍ വീട്ടിനുള്ളില്‍ കഴിയുകയാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്‍പം ബുദ്ധിമുട്ടും സമ്മര്‍ദവും നല്‍കുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനാല്‍ കുട്ടികളേയും മറ്റുള്ളവരേയും വിനോദത്തിലാക്കാനും മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ആസക്തി കുറയ്ക്കാനുമാണ് ലുഡോ ഗെയിം കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് ഡോ. ശശി പഞ്ച പ്രതികരിച്ചു. ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് ലഭിച്ചതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

West Bengal Minister Dr Sashi Panja distributes food items & Ludo game kit among people of her constituency Shyampukur in Kolkata. "It is very difficult for people to stay at home for a long time. Ludo will help them keep engaged at home & get rid of mobile addiction," she says. pic.twitter.com/sT5riel3wm