കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നാദിയ ജില്ലയില്‍ പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാവിനെ അജ്ഞാതര്‍ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഹരലാല ദേബ്‌നാഥാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

പലചരക്ക് കടയ്ക്ക് മുന്നില്‍ വെച്ചാണ് ദേബ്‌നാഥിന് വെടിയേറ്റത്. ഭാര്യയ്‌ക്കൊപ്പം രാത്രി കട അടച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ കടയിലെത്തിയ രണ്ട് പേർ പലഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ട് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയ ശേഷം തോക്കെടുത്ത് നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ അടുത്ത ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും വൈകാതെ മരിച്ചു.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു.

