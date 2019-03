ന്യൂഡല്‍ഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ആറ് സീറ്റുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസുമായുള്ള ധാരണയ്ക്ക് സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി.

സിപിഎമ്മിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകളായ റായ്ഗഞ്ചിലും, മുര്‍ഷിദാബാദിലും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ത്തില്ല. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകളായ മാല്‍ഡ നോര്‍ത്ത്, മാല്‍ഡ സൗത്ത്, ജാംഗിപുര്‍, ബേരംപുര്‍ സീറ്റുകളില്‍ ഇടതുപക്ഷവും സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ മത്സരിപ്പിക്കില്ല.

ബിജെപി, തൃണമൂല്‍ വിരുദ്ധ വോട്ടുകള്‍ പരമാവധി സമാഹരിക്കുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നല്‍കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി യോഗത്തിനുശേഷം സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി വാര്‍ത്താ സമ്മേളത്തില്‍ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും യെച്ചൂരി അറിയിച്ചു.

സിറ്റിങ് സീറ്റുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കാന്‍ സിപിഎം നേരത്തെതന്നെ നീക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനാണ് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ എട്ടിന് കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ചേരുന്ന ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകും.

