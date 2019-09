കൊല്‍ക്കത്ത: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താന്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ന്യൂഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനെത്തിയ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി കൊല്‍ക്കത്താ വിമാനത്താവളത്തില്‍വെച്ച് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടിയ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്ത.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ യശോദാ ബെന്നിനെയാണ് മമത വിമാനത്താവളത്തിൽവെച്ച് ആകസ്മികമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ധന്‍ബാദിലെ രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനു ശേഷം മടക്കയാത്രയ്ക്കായി കൊല്‍ക്കത്താ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയതായിരുന്നു യശോദാ ബെന്‍ എന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഇന്ദ്രോജിത് ഇരുവരും തമ്മില്‍ കണ്ടതിന്റെ ചിത്രം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

West Bengal CM Mamata Bannerjee on Tuesday had a chance encounter with PM Narendra Modi’s wife Jashodaben at the #Kolkata airport. Banerjee greeted her and both exchanged pleasantries. The TMC supremo also gifted her a saree. pic.twitter.com/2DVuIYOEsL