കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാളില്‍ ബിജെപി എംഎല്‍എ മരിച്ച നിലയില്‍. ദേബേന്ദ്ര നാഥ് റോയിയെയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു.

നോര്‍ത്ത് ദിനാജ്പുര്‍ ജില്ലയിലെ ഒരു മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കെട്ടിത്തുക്കിയതാണെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു.

സംഭവം കൊലപാതകമാണെ ആരോപണവുമായി ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തി. മരണത്തിൽ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ബിജെപി നേതാവ് രാഹുല്‍ സിന്‍ഹ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷമേ സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ എന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മൃതദേഹം റായ്ഗഞ്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

സംവരണ മണ്ഡലമായ ഹേംതാബാദില്‍ നിന്ന് സിപിഎം ടിക്കറ്റിലാണ് ദബേന്ദ്ര നാഥ് നിയമസഭയില്‍ എത്തിയത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ബിജെപിയില്‍ ചേരുകയായിരുന്നു.

