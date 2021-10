ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിമരുന്ന് കേസില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ച ആര്യന്‍ ഖാന് പിന്തുണയര്‍പ്പിച്ച് ആരാധകര്‍. ആര്‍തര്‍ ജയില്‍ മുതല്‍ ആര്യന്റെ ബംഗ്ലാവ് വരെയുള്ള വഴികളില്‍ ആര്യന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്ന ബോര്‍ഡുകളുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്.

'കരുത്തനായിരിക്കു ആര്യന്‍, എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉടന്‍ അവസാനിക്കും' എന്നായിരുന്നു ഒരു ആരാധകന്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച പോസ്റ്ററില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആര്യന്‍ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ജയില്‍ മോചിതനായതില്‍ ആഹ്ലാദമുണ്ടെന്നും ഒരു ആരാധകന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

ആര്യന്റെ മോചനത്തിനായി പ്രാര്‍ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളെന്നും ഇപ്പോള്‍ ഏറെ ആഹ്ലാദം തോന്നുന്നതായും ആരാധകര്‍ പറഞ്ഞു. ആര്യനെ പാര്‍പ്പിച്ച ജയിലിന് മുന്നില്‍ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായി വരാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഒരാള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ജയില്‍ മോചിതനായ ശേഷം ആര്യന്‍ അച്ഛന്‍ ഷാരൂഖിനൊപ്പം നേരെ പോയത് 12 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള മന്നത്ത് ബംഗ്ലാവിലേക്കായിരുന്നു. ആര്യന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷിക്കാനായി ബംഗ്ലാവില്‍ വലിയ ഒരുക്കങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വര്‍ണ്ണ ബലൂണുകളാലും എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകളാലും അലങ്കരിച്ച ബംഗ്ലാവിന്റെ ചിത്രങ്ങളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ച ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടും നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളില്‍ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജയിലില്‍നിന്നു പുറത്തിറങ്ങാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് ജാമ്യ ഉത്തരവ് മുംബൈ ജയില്‍ അധികൃതര്‍ കൈപ്പറ്റിയത്. ഷാറുഖിന്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തു കൂടിയായ ബോളിവുഡ് നടി ജുഹി ചൗളയാണ് ആര്യനു വേണ്ടി ജാമ്യം നിന്നത്.

ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയാണ് കര്‍ഷനമായ നിബന്ധനകളോടെ ആര്യന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിനാണ് ആര്യന്‍ അറസ്റ്റിലായത്.

