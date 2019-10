ചെന്നൈ: മോദി-ഷി ജിന്‍പിങും തമ്മിലുള്ള അനൗദ്യോഗിക ഉച്ചകോടി നടക്കുന്ന ചരിത്രപ്രധാനമായ മഹാബലിപുരത്ത് ചൈനീസ് രാഷ്ട്രത്തലവനെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ വ്യത്യസ്തവും വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് മഹാബലിപുരത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രശസ്തമായ പഞ്ചരഥശില്‍പസമുച്ചയത്തിനരികിലാണ് പ്രവേശനകവാടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കവാടം അലങ്കരിക്കാന്‍ 18 തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ വകുപ്പിലെ 200-ഓളം ജീവനക്കാര്‍ 10 മണിക്കൂര്‍ ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ കവാടമൊരുക്കിയത്. ഇതിനായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ കര്‍ഷകരില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിച്ച ജൈവപച്ചക്കറികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ വകുപ്പിന്റെ അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ തമിള്‍വേന്ദന്‍ പറഞ്ഞു.

ഷി ജിന്‍പിങ്ങും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ അനൗദ്യോഗിക ഉന്നതതലകൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് മഹാബലിപുരത്ത് നടക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ അനൗദ്യോഗിക ഉച്ചകോടി 2018 ഏപ്രിലില്‍ ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ നടന്നിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന.

ഉച്ചകോടിയ്ക്കായി പ്രത്യേക അജണ്ട തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യവകുപ്പ് വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഭീകരവാദം പ്രധാന ചര്‍ച്ചാവിഷയമായിരിക്കും. വാണിജ്യം, പ്രതിരോധം, അതിര്‍ത്തിവിഷയങ്ങള്‍ എന്നിവയും ചര്‍ച്ചയില്‍ പെടുമെന്നാണ് സൂചന. ഇന്ത്യാ-ചൈന അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനും രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമം ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

