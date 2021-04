ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ വാരാന്ത്യ കര്‍ഫ്യു ഏര്‍പ്പെടുത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 10 മുതല്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മണിവരെയാണ് കര്‍ഫ്യു.

രോഗവ്യാപന സാഹചര്യത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും ലെഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബൈജാളും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് വാരാന്ത്യ കര്‍ഫ്യു ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം.

അവശ്യ സേവനങ്ങളെ വാരാന്ത്യ കര്‍ഫ്യുവില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്തര്‍സംസ്ഥാന ഗതാഗതത്തിനും തടസമില്ല. ചന്തകള്‍, ഷോപ്പിങ് മാള്‍, വ്യായാമ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ഓഡിറ്റോറിയങ്ങള്‍ എന്നിവ ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല. സിനിമാ തീയേറ്ററുകള്‍ക്ക് 30 ശതമാനം സീറ്റില്‍ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാം. സ്വകാര്യ സ്ഥാപന ജീവനക്കാര്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനും സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കും.

