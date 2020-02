ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി കലാപത്തിനിടെ അക്രമികള്‍ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയ ബിഎസ്എഫ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ അനീസിന്റൈ വീട് പുനര്‍നിര്‍മിക്കാന്‍ ബിഎസ്എഫിന്റെ സഹായം. ആദ്യപടിയായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ മുഹമ്മദ് അനീസിന്റെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറി.

വീട് നിര്‍മിക്കാനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ബിഎസ്എഫ് നല്‍കും, എഞ്ചിനീയറിങ് സംഘം അനീസിന്റെ വീട്ടിലെത്തി നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുമെന്നും ബിഎസ്എഫ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ വിവേക് ജോഹ്‌റി പറഞ്ഞു. അടുത്തമാസം അനീസിന്റെ വിവാഹം നടക്കാനിരിക്കെ ഇത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വിവാഹസമ്മാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Delhi: A team of Border Security Force today visited the house BSF constable Mohammad Anees, whose house in Khajuri Khas area was set on fire during #DelhiViolence. DIG (Headquarters) Pushpendra Rathore says, "He is currently posted in Odisha & soon will be transferred to Delhi". pic.twitter.com/nEV0cLdijY