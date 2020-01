കൊല്‍ക്കത്ത: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ബംഗാളി കലാകാരന്‍മാര്‍ ഒരു വീഡിയോയില്‍ ഒന്നിച്ച് അണിനിരന്നു. അഭിനേതാക്കളും സംവിധായകരും സംഗീതജ്ഞരും അണിനിരന്ന വീഡിയോയില്‍ പൗരത്വം തെളിയിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രേഖയും തങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കൊങ്കണ സെന്‍ ശര്‍മ, നന്ദന സെന്‍, സ്വസ്തിക മുഖര്‍ജി,സംവിധായകന്‍ സുമന്‍ മുഖോപാധ്യായ സംഗീതജ്ഞന്‍ രുപം ഇസ്ലാം തുടങ്ങി ചലചിത്രമേഖലയിലെ പന്ത്രണ്ടോളം പ്രമുഖര്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയ്‌ക്കെതിരെ അണിനിരന്നു.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു രേഖയും കാണിക്കില്ലെന്ന് ഇവര്‍ ബംഗാളി ഭാഷയില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വീഡിയോ വൈറലായി.

ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മാര്‍ഗമെന്ന നിലയിലാണ് പ്രതിഷേധം വീഡിയോയിലൂടെ അറിയിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് താരങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ജനങ്ങള്‍ വളരെ അനുകൂലമായാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നും വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlight: We won't show papers': Bengali stars in video against CAA, NRC