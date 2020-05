ന്യൂഡല്‍ഹി: അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മടക്കയാത്രക്കായി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരാണ് യാത്രാചെലവ് വഹിച്ചതെന്ന അവകാശ വാദം തള്ളി അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍. യാത്രാചെലവ് വഹിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരാണെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നുമുള്ള മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കറിന്റെ വാദം തള്ളിയാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രാ ചെലവ് വഹിക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിലും ശിവസേന സഖ്യസര്‍ക്കാര്‍ ഭരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലുമാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രാ ചെലവുകള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കാത്തത്. ഇത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയത്തോട് ലജ്ജ തോന്നുന്നു- എന്നാണ് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

എന്നാല്‍ കേരളത്തിലും രാജസ്ഥാനിലും മാത്രമല്ല ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ ഭരിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിലും കര്‍ണാടകയിലും തങ്ങളോട് യാത്രക്കുള്ള ചെലവ് വഹിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ തന്നെ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രാക്കൂലി കോണ്‍ഗ്രസ് വഹിക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നത്.

അതേസമയം അതിഥി തൊഴിലാളികളില്‍നിന്ന് യാത്രാ ചെലവ് ഈടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. യാത്രാക്കൂലിയുടെ 85% ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയും 15% സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും വഹിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

