ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകം ഇന്ത്യയേയും ആര്‍എസ്എസിനേയും ഒന്നായി കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ അത് ഭംഗിയായി ചെയ്തുവെന്നും ആര്‍എസ്എസ് ജോയന്റ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണ ഗോപാല്‍ ശര്‍മ.

യുഎന്‍ പൊതുസഭയില്‍ ആര്‍എസ്എസിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ആര്‍എസ്എസിന്റെ പ്രതികരണം. തീവ്രവാദത്തിനെതിരായതിനാലാണ് ഇന്ത്യക്ക് പര്യായമായി ആര്‍എസ്എസിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്.

ആര്‍എസ്എസ് ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമാണ്. അത് ഇന്ത്യയുടേതുമാണ്. ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും അതിന് ശാഖകളില്ല. എന്തിനാണ് പാകിസ്താന്‍ ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നത്. ആര്‍എസ്എസിനോട് ദേഷ്യമുണ്ട് എന്നതിനര്‍ത്ഥം ഇന്ത്യയോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നുവെന്നാണ്.

ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിച്ചതും അത് തന്നെയാണ്. ആര്‍എസ്എസിനേയും ഇന്ത്യയേയും ലോകം ഒന്നായി കാണണം. അതിന് രണ്ട് അവകാശികളില്ല. നമ്മുടെ ഇമ്രാന്‍ സാഹബ് ആ ജോലി നന്നായി ചെയ്തു. അതിന് അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പേര് നന്നായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് നിര്‍ത്തരുതെന്നാണ് പ്രാര്‍ത്ഥനയെന്നും ആര്‍എസ്എസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.

