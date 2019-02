ലഖ്നൗ: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യുവരിച്ച യു.പി സ്വദേശികളായ രണ്ട് ജവാന്മാരുടെ വീടുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയും സഹോദരിയും പാര്‍ട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയും സന്ദര്‍ശിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ആദരവും സ്‌നേഹവും എന്നും നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് രാഹുല്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ജവാന്മാരുടെ വീരമൃത്യുവിനെപ്പറ്റി പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തി.

'ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ പിതാവിനും നേരിടേണ്ടിവന്നതെന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുംവഴി പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം ഞങ്ങള്‍ക്ക് മനസിലാവും' - വീരമൃത്യു വരിച്ച സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്‍ അമിത് കുമാര്‍ കോരിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ, രാജ് ബബ്ബാര്‍ തുടങ്ങിയവരും രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അമിത് കുമാര്‍ കോരിയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേര്‍ന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനയിലും അവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

'അഞ്ച് മിനിട്ടുനേരം നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഇരിക്കാനാണ് ഞങ്ങള്‍ വന്നത്. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തില്‍ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുകയാണ്. നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരോടും രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആദരവും എന്നും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമുണ്ടാകും'- രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച പ്രദീപ്കുമാറിന്റെ സ്മാരകത്തിലും ഇവര്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. അതിനിടെ, പാര്‍ട്ടിയിലെ രണ്ട് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദര്‍ശനം സൈനികരുടെ പേരില്‍ വെറുതേ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാനല്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. രാഹുലും പ്രിയങ്കയും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചതിന്റെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു.

സൈനികരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ രാഹുലും പ്രിയങ്കയും വഴിവക്കിലെ കടയില്‍ നിന്നും ചായ കുടിയ്ക്കുന്നതിന്റെയും തുടര്‍ന്ന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയും സെല്‍ഫിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ രാഹുല്‍ഗാന്ധി തന്റെ ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: We Thank You Says Rahul Gandhi Sister Priyanka To Soldiers Families