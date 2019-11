മുംബൈ: ചിലര്‍ ജനിക്കുന്നതിനും മുമ്പേ ഹിന്ദുത്വത്തെ പിന്തുണച്ചവരാണ് തങ്ങളെന്ന് ശിവസേന. പാര്‍ട്ടി മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയിലാണ് ഇത്തരമൊരു പരാമര്‍ശമുണ്ടായത്. എന്‍ഡിഎ സഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ബിജെപിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയായാണ് ഇതും.

ആരും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തും ഹിന്ദുത്വത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങള്‍. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളില്‍ പലരും ജനിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല- സാമ്‌നയുടെ മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പറയുന്നു. ഞങ്ങള്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് എതിരായി എന്നാണ് നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നതെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്കാര്യം എന്‍ഡിഎ യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാകാത്തത്. മെഹബൂബ മുഫ്തിയുമായും നിതീഷ് കുമാറുമായും കൂട്ടുകൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ബിജെപി എന്‍ഡിഎയുടെ അനുവാദം തേടിയിരുന്നോയെന്നും സാമ്‌ന ചോദിക്കുന്നു.

ശിവസേന- ബിജെപി തര്‍ക്കം മൂര്‍ഛിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധുപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ പലതവണ ബിജെപിയെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ച് പലതവണ സാമ്‌നയില്‍ മുഖപ്രസംഗം വന്നിട്ടുണ്ട്. നടപ്പ് പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തില്‍ ശിവസേന ഭരണപക്ഷത്തുനിന്ന് മാറി പ്രതിപക്ഷ നിരയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്.

