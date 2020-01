ഡല്‍ഹി: ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കണമെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. നിര്‍ഭയ കേസില്‍ പ്രതികളുടെ മരണ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഡല്‍ഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി വിധിയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നിര്‍ഭയ കേസില്‍ ഏഴുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിന് ഏഴുവര്‍ഷം കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. പ്രതികള്‍ ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും ആവര്‍ത്തിക്കാത്ത ഒരു സുരക്ഷിത നഗരമായി ഡല്‍ഹിയെ മാറ്റണം- കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

