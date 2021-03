ന്യൂഡല്‍ഹി: അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയ്ഡ് ഓസ്റ്റിനുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഫലപ്രദവും സമഗ്രവുമായിരുന്നെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്. ഇന്ത്യ-യു.എസ് സഖ്യത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഇരു കൂട്ടര്‍ക്കും കൃത്യമായ ധാരണകള്‍ ഉണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിരോധ സഹകരണം, വിവരങ്ങളുടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും കൈമാറ്റം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നത്. സൈനിക അഭ്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവലോകനങ്ങളും ചര്‍ച്ചയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു. LEMOA, COMCASA, BECA എന്നീ കരാറുകളിലും ഇരു പ്രതിരേധ മന്ത്രിമാരും ഒപ്പുവെച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ശക്തിയും സാധ്യതകളും പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനും തങ്ങള്‍ തയ്യാറായതായി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇന്ത്യ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാളിയാണെന്ന് യു.എസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയ്ഡ് ഓസ്റ്റിന്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക സഖ്യം നിര്‍ണായക ഘടകമാണെന്നും യു.എസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

