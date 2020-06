ചെന്നൈ: കോവിഡ് മരണസംഖ്യ മറച്ചുവെക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ തള്ളി തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമി. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം സര്‍ക്കാര്‍ മറച്ചുവെച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒന്നും നേടാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് ഒരാള്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടാല്‍ അത് എല്ലാവരും അറിയും. ആ വിവരം രഹസ്യമാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍ നിന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിടുന്നത്. മരണം രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്നതിലൂടെ സര്‍ക്കാരിന് ഒന്നും നേടാനില്ല.

രാജ്യത്തുതന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് മരണനിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്‌നാട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ്-19 സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും കോവിഡ് കേസുകളില്‍ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയില്‍ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയതിനാലാണ് രോഗവ്യാപനം കൂടുതലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ചെന്നൈ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ മരണ റജിസ്ട്രിയില്‍ രേഖപെടുത്തിയ 236 മരണങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കോവിഡ് കണക്കുകളിലില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

