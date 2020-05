ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണം നിരവധി കഷ്ടതകള്‍ അനുഭവിച്ച കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ പരിപാലിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാമായിരുന്നുവെന്ന് നീതി ആയോഗ് സി.ഇ.ഒ അമിതാഭ് കാന്ത്.

കൊറോണവൈറസ് ബാധ കുറയ്ക്കുന്നതില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വിജയിച്ചു. അതേ സമയം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിസന്ധി മോശമായി കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്‍.ഡി.ടിവിയോടായിരുന്നു അമിതാഭ് കാന്തിന്റെ പ്രതികരണം.

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുംകൂടുതല്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികള്‍. അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ പാളിച്ചയില്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കെതിരേ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നുക്കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് നീതി ആയോഗ് മേധാവിയുടെ പ്രതികരണം.

'കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പ്രശ്‌നം ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലേക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. തൊഴിലാളികളെ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. ഇന്ത്യപോലുള്ള വിശാലമായ ഒരു രാജ്യത്ത് ഫെഡറല്‍ ഗവണ്‍മെന്റിന് പരിമിതമായ പങ്കുണ്ട്. ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. സംസ്ഥാന, പ്രാദേശിക, ജില്ലാ തലങ്ങളില്‍ ഓരോ തൊഴിലാളികളേയും പരിപാലിക്കുന്നതില്‍ നമുക്ക് കുറേ മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു' നീതി ആയോഗ് സി.ഇ.ഒ പറഞ്ഞു.

