മുംബൈ: അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും ഒരുദിവസം കറാച്ചി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നും ബിജെപി നേതാവും മുന്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്‌. മുംബൈയില്‍ മധുരപലഹാരക്കടയുടെ പേരില്‍ നിന്ന് 'കറാച്ചി' എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ശിവസേന പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'ഞങ്ങള്‍ അഖണ്ഡ ഭാരത് (അവിഭക്ത ഇന്ത്യ) എന്നതില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം കറാച്ചി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.'- ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, ബാന്ദ്രയിലെ പ്രശസ്തമായ കറാച്ചി സ്വീറ്റ് ഷോപ്പിന്റെ ഉടമയോട് അതിന്റെ പേര് മാറ്റണമെന്ന് ശിവസേന പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനെ തള്ളി ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇത് പാര്‍ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'കറാച്ചി സ്വീറ്റ്‌സും കറാച്ചി ബേക്കറിയും 60 വര്‍ഷമായി മുംബൈയിലുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് പാകിസ്താനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇപ്പോള്‍ പേര് മാറ്റാന്‍ ആവശ്യപ്പെ.ടുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല. ഇത് ശിവസേനയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടല്ല.' - റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

