മുംബൈ: ഭീമാ കൊറേഗാവ് കേസില്‍ കഴിഞ്ഞമാസം അറസ്റ്റിലായ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഫാ.സ്റ്റാന്‍ സ്വാമിക്ക് ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും കഴിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ട്രോയും സിപ്പര്‍ കപ്പും നല്‍കിയിരുന്നതായി ജയില്‍ അധികൃതര്‍. അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിറ്റേ ദിവസം മുതല്‍ ഇവയടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ല്‍കിവരുന്നുണ്ടെന്നും മറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും തലോജ ജയില്‍ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍സ് രോഗിയായ തനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ സ്ട്രോയും സിപ്പര്‍ കപ്പും വേണമെന്ന സ്റ്റാന്‍ സ്വാമിയുടെ ആവശ്യം ആഴ്ചകളായി അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന ജയില്‍ അധികൃതര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണം.

സ്റ്റാന്‍ സ്വാമിക്ക് ജയില്‍ അധികൃതര്‍ സ്‌ട്രോയും സിപ്പര്‍ കപ്പും നല്‍കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഇവ മാത്രമല്ല, വീല്‍ചെയര്‍, വാക്കിങ് സ്റ്റിക്, വാക്കര്‍ എന്നിവയും അദ്ദഹത്തിന് രണ്ട് സഹായികളെയും നല്‍കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പാര്‍ക്കന്‍സണ്‍സ് രോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ ഈ സംഗതികള്‍ എന്തിനാണ് നല്‍കാതിരിക്കുന്നത്?, ജയിലിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

.സ്റ്റാന്‍ സ്വാമിക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ജയിലില്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജയില്‍ അധികൃതര്‍ക്കെതിരായി ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ തെറ്റാണെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി സതേജ് പാട്ടീല്‍ പറഞ്ഞു. ജയില്‍ അധികൃതര്‍ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പരിചരണമാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും ആവശ്യംവന്നാല്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ നല്‍കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി (എന്‍ഐഎ) തന്നെ അറസ്റ്റു ചെയ്തപ്പോള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ട്രോയും സിപ്പര്‍ കപ്പും തിരികെ നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്റ്റാന്‍ സ്വാമി പുണെ കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവ എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് കോടതിയില്‍ എന്‍ഐഎ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കി. ഇതോടെ സ്റ്റാന്‍ സ്വാമിയുടെ അപേക്ഷ പുണെയിലെ പ്രത്യേക കോടതി തള്ളി.

ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ജയിലില്‍ സ്ട്രോയും സിപ്പറും ശൈത്യകാല വസ്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുമതി തേടി സ്വാമി വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹര്‍ജിയില്‍ ജയില്‍ അധികൃതരുടെ മറുപടി ആരാഞ്ഞ കോടതി ഹര്‍ജി ഡിസംബര്‍ നാലിലേക്ക് മാറ്റി. കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍സ്. വിറയലും പേശികളുടെ സങ്കോചവും രോഗികള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനാല്‍ പാനീയങ്ങള്‍ കുടിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തടസം നേരിടും. രോഗികളില്‍ ചിലര്‍ക്ക് ചവയ്ക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ട്രോയും സിപ്പര്‍ കപ്പും ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഭീമാ കൊറേഗാവിലെ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിന് സമീപം 2018 ജനുവരി ഒന്നിനാണ് സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത്. തൊട്ടു തലേദിവസം പുണെയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന ഏകതാ പരിഷത്ത് സമ്മേളനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്റ്റാന്‍ സ്വാമിക്ക് സിപിഎം (മാവോയിസ്റ്റ്) സംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അക്രമത്തിന് പ്രേരണ നല്‍കിയതില്‍ അദ്ദേഹത്തിനും പങ്കുണ്ടെന്നുമാണ് എന്‍ഐഎ ആരോപിക്കുന്നത്.

