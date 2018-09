ന്യൂഡല്‍ഹി: തങ്ങള്‍ നരഭോജി കടുവകളല്ലെന്നും കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പാകാത്തതില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തങ്ങളെ ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി. ജഡ്ജിമാരായ മദന്‍ ബി ലോകൂര്‍, ദീപക്ക് ഗുപ്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

ആന്ധ്രാ പ്രദേശില്‍ അനധികൃത ഖനനം നടത്തിയതിന് നടപടി നേരിടുന്ന ട്രിമെക്‌സ് ഗ്രൂപ്പെന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന. കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ മുകുള്‍ റോത്തഗി കമ്പനിക്കെതിരായ കേസ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കാനാണെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ട്രിമെക്‌സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഖനന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് ഇതില്‍ അനധികൃത ഖനനത്തിന്റെ പ്രശ്‌നം ഇല്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനാലാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഈ നടപടി എടുക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായതെന്നുമായിരുന്നു റോത്തഗിയുടെ വാദം. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ പരമാർശം.

കൂടുതല്‍ വാദങ്ങള്‍ക്കായി കേസ് സെപ്റ്റംബര്‍ 27ലേക്ക് മാറ്റി. കമ്പനി ആന്ധ്രാ പ്രദേശില്‍ നടത്തുന്ന അനധികൃത ഖനനത്തിനെതിരെ കോടതി മേല്‍നോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കേസില്‍ കോടതി നേരത്തെ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടേയും കമ്പനികളുടേയും മറുപടി തേടിയിരുന്നു.

