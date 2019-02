ഇസ്ലാമബാദ്: നദികള്‍ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നത് തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ലെന്ന് പാകിസ്താന്‍. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പാകിസ്താനിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളിലെ ജലം യമുനാ നദിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുമെന്ന് ജലവിഭവമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പാകിസ്താന്റെ പ്രതികരണം.

"കിഴക്കന്‍ നദികളെ ഇന്ത്യ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നത് തങ്ങളെ ആകുലപ്പെടുത്തുകയോ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. സിന്ധുനദീജല കരാര്‍ പ്രകാരം നദികളുടെ ജലം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം അതാത് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്", പാകിസ്താന്‍ ജലവിഭവ മന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി ഖവാജ ഷുമൈൽ അറിയിച്ചു.

"പക്ഷെ ഝലം, ചിനാബ്, സിന്ധു നദികളുടെ ജലം ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുകയോ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ ശക്തമായ എതിര്‍പ്പും ആശങ്കയും അറിയിക്കും. കാരണം ആ നദികളുടെ മേലുള്ള അവകാശം ഞങ്ങള്‍ക്കാണുള്ളത്," സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. ഡോണ്‍ ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഖവാജ ഷുമൈൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

സിന്ധൂ നദീജല കരാര്‍ പ്രകാരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണമുള്ള നദികളിലെ ജലം പാകിസ്താനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യ നിര്‍ത്താനൊരുങ്ങുന്നത്. 1960 ലെ കരാര്‍ പ്രകാരം ആറ് നദികളില്‍ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇന്ത്യയ്ക്കും മൂന്നിന്റെ നിയന്ത്രണം പാകിസ്താനുമാണ്. രവി, ബിയാസ്, സത്ലജ് നദികളുടെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്. ഝലം, ചിനാബ്, സിന്ധു നദികളുടെ നിയന്ത്രണം പാകിസ്താനാണ്

