മുംബൈ: കോവിഡ് കാലത്തും രാജ്യത്തെ ബാങ്കിങ് സമ്പ്രദായം മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്നുവെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്ത ദാസ്. നിരക്ക് കുറയ്ക്കലിലൂടെയും മറ്റ് നയപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയും ബാങ്കിങ് സമ്പ്രദായം സുഗമമായി നീങ്ങി. അപകടസാധ്യതകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ബാങ്കുകളെ സ്വയം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് മഹാമാരി അടങ്ങിയതിനുശേഷം ശ്രദ്ധാപൂര്‍വമുള്ള തന്ത്രങ്ങളെ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികനില സാധാരണനിലയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തികാഘാതം വിലയിരുത്തുന്നത് ഏറെ പ്രയാസകരമാണ്. ഈ ആഘാതത്തെ മറികടക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐ ദീര്‍ഘകാല നടപടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കും. കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് വളരെ ഫലപ്രദവും ദീര്‍ഘവീക്ഷണമുള്ളതുമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണങ്ങള്‍ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്.

എന്നാല്‍ അതിനുള്ള നടപടികള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തോതിനെക്കുറിച്ചും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വ്യക്ത ലഭിച്ചാല്‍ പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ചും വളര്‍ച്ചാനിരക്കിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൃത്യമായ കണക്കുകള്‍ ആര്‍ബിഐ പുറത്തുവിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് കാലത്തും തടസങ്ങളില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും ഗവര്‍ണര്‍ അഭിനന്ദിച്ചു.

Content Highlights: We are monitoring the situation and we will have a very cautious exit plan says RBI Governor