കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ രഥയാത്ര നടത്താന്‍ അനുമതിക്കായി ശനിയാഴ്ചവരെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍. ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി, പോലീസ് മേധാവി എന്നിവര്‍ മൂന്ന് ബിജെപി പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് വിഷയത്തില്‍ ശനിയാഴ്ചയ്ക്കകം തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കൊല്‍ക്കത്ത ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു.

കോടതി നിര്‍ദേശ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധികൃതരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും ശനിയാഴ്ച അറിയിക്കുന്ന തീരുമാന പ്രകാരമാകും രഥയാത്ര സംബന്ധിച്ച തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയെന്നും ദിലീപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞു. രഥയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതും തീരുമാനം അറിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കുമെന്നും ഘോഷ് വ്യക്തമാക്കി.

ബംഗാള്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മലായ് ദേയ്, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആത്രി ഭട്ടാചാര്യ, പോലീസ് മേധാവി വീരേന്ദ്ര എന്നിവരുമായി വ്യാഴാഴ്ച ബിജെപി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. രഥയാത്ര നടത്തണമെന്ന തീരുമാനത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നതായി ബിജെപി കൂടിക്കാഴചയില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

