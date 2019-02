ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ കൈവീശുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോയെ പരിഹസരിച്ച് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍. ഇല്ലാത്ത ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനു നേരെയാണ് കാമറയ്ക്കു മുന്നില്‍ മോദി കൈവീശുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം അവര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ചയാണ് മോദി ജമ്മുകശ്മീരിലെ ശ്രീനഗര്‍, ലേ എന്നിവിടങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചത്.

ശ്രീനഗറിലെ ദാല്‍ തടാകത്തില്‍ ബോട്ട് സവാരിക്കിടെ മോദി കൈ വീശുന്ന വീഡിയോകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. തണുപ്പ് വസ്ത്രങ്ങളും കൂളിങ് ഗ്ലാസും അണിഞ്ഞ് ബോട്ടില്‍ നീങ്ങുന്ന മോദി കരയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനു നേര്‍ക്കെന്ന മട്ടിലാണ് കൈവീശുന്നത്. എഎന്‍ഐ അടക്കമുള്ള വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

എന്നാല്‍, ബിജെപിയുടെ ഭാവനയിലുള്ള കശ്മീരിലെ 'എണ്ണമറ്റ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കു' നേര്‍ക്കാണ് മോദി കൈവീശിയതെന്ന് മെഹബൂബ മുഫ്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മോദി ദാല്‍ തടാകത്തില്‍ സവാരി നടത്തുന്നതിനിടെ ജനക്കൂട്ടമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിഘടനവാദികള്‍ മേഖലയില്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ആളൊഴിഞ്ഞ തടാകതീരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും മോദിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

For the those who are asking , the 👋 is for BJPs countless imaginary ‘friends’ in Kashmir. https://t.co/l0YPq2oiVy

നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയും മോദിയെ പരിഹസിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മോദിടെ നേര്‍ക്ക് തിരികെ കൈവീശുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വീഡിയോയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തത് തെറ്റായിപ്പോയെന്നും ശൂന്യമായ തടാകത്തിനു നേര്‍ക്കാണ് മോദി കൈവീശുന്നതെന്ന് വീഡിയോ കാണുന്നവര്‍ ധരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

This camera person has done the Hon PM a huge disservice by not showing all the people furiously waving back because there is no way the PM would be waving at an empty lake. https://t.co/YJoEfX8DJ3