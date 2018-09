File photo: AP

ഗാന്ധിനഗര്‍: ഗുജറാത്തില്‍ നിര്‍മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭ് ഭായി പട്ടേല്‍ പ്രതിമ(ഐക്യപ്രതിമ)യുടെ സമീപത്തെ കൃത്രിമതടാകത്തിലേക്ക് നര്‍മദാ നദിയിലെ ജലം ഒഴുക്കിവിടാനൊരുങ്ങി ഗുജറാത്ത് സര്‍ക്കാര്‍.

പ്രതിമയുടെ പശ്ചാത്തല സൗന്ദര്യം ഉറപ്പാക്കാനാണ് തടാകത്തിലേക്ക് വെള്ളമൊഴുക്കി വിട്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കമെന്ന് ഡി എന്‍ എ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഗുജറാത്തിലെ പല ജില്ലകളും കടുത്തവരള്‍ച്ച നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കമെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി കച്ച് ജില്ലയെയും സമീപജില്ലകളിലെ ആറു താലൂക്കുകളെയും ജലദൗര്‍ലഭ്യ പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സര്‍ദാര്‍ സരോവര്‍ അണക്കെട്ടില്‍നിന്ന് ഒക്ടോബര്‍ 31 നാകും ജലം തുറന്നുവിടുക. 12 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വിസ്തൃതിയുള്ളതാണ് ഈ കൃത്രിമതടാകം. സര്‍ദാര്‍ സരോവര്‍ അണക്കെട്ടില്‍നിന്ന് 3.2 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ഈ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 84 മില്യണ്‍ ക്യൂബിക് മീറ്റര്‍(എം സി എം) ജലമാണ് ഈ തടാകം നിറയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യമായി വേണ്ടിവരിക. നിലവില്‍ ആറ് എം സി എം ജലമാണ് തടാകത്തിലുള്ളത്.

Water from the Narmada river will be routed to the lake surrounding the Statue of Unity