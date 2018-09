ഹൈദരാബാദ്:തെലങ്കാനയില്‍ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ നിന്ന് ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ അത്ഭുത രക്ഷപ്പെടല്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു. രംഗറെഡ്ഢി ജില്ലയിലാണ് അപകടം. ഇയാള്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് എതിരേ വന്ന മിനി ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

അപകടത്തേത്തുടര്‍ന്ന് ബൈക്കില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്ന് തെറിച്ചുവീഴുന്ന യുവാവ് കാര്യമായ പരിക്കുകള്‍ ഇല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റു നടക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം.

ചുറ്റും കൂടിയ ആളുകള്‍ ഉടന്‍തന്നെ ബൈക്ക് റോഡില്‍നിന്ന് ഉയര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും കാണാം. ബൈക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളെ മറികടന്ന് വന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതേസമയം ബൈക്കോടിച്ചിരുന്നയാള്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നില്ല.

മിനി-ട്രക്കിന്റെ പിന്നില്‍ വന്ന ബൈക്കും ട്രക്കിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയെങ്കിലും മറ്റ് അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായില്ല.

എന്നാണ് അപകടം നടന്നതെന്നോ ആരാണ് ചിത്രീകരിച്ചതെന്നോ വ്യക്തമല്ല. വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കൂടുതലായി പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

#WATCH: Dramatic visuals of a head-on collision between a two-wheeler and a mini truck in Ranga Reddy district. #Telangana pic.twitter.com/tbQxJiP0S7 — ANI (@ANI) September 2, 2018

Content Highlights: Shocking escape: Man on bike flips 360 after head-on collision, walks away unharmed