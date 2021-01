ന്യൂഡല്‍ഹി: 71-ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനാചരണത്തിനിടെ ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സൈനികരും. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയുള്ള ലഡാക്കിലുള്‍പ്പെടെ സൈനികര്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തി ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നു.

സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് 17000 അടി ഉയരത്തില്‍, മൈനസ് 25 ഡിഗ്രി താപനിലയുള്ള ലഡാക്കില്‍ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കായി അണിനിരന്ന ഐടിബിപി സൈനികര്‍ ദേശീയ പതാകയേന്തി ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് വിളിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

സൈനിക വേഷത്തില്‍ പതാകയേന്തിനില്‍ക്കുന്ന വനിതാ സൈനികരുള്‍പ്പെടെ പത്തോളം പേരുടെ വീഡിയോ ആണ് ഐടിബിപി ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

भारत माता की जय !

वन्दे मातरम...



Indo-Tibetan Border Police (ITBP) men and women with national flag at Ladakh heights celebrating #Republic Day 2021 at 17,000 feet. Temperature is minus 25 degree Celsius.#RepublicDay2021 #RepublicDay #RepublicDayIndia pic.twitter.com/dCw5HoE6FR