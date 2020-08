ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് തനിക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ബിജെപിയില്‍ ചേക്കേറിയ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ തുറന്നുപറച്ചില്‍. എന്നാല്‍ കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന്‌ മുന്‍കൂട്ടി കാണാന്‍ സാധിച്ചതിനാല്‍ താന്‍ അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സിന്ധ്യ പറഞ്ഞു. ഗ്വാളിയോര്‍-ചമ്പാല്‍ മേഖലയില്‍ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ അംഗത്വ ക്യാമ്പയിനില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സിന്ധ്യ.

'ഞാന്‍ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന ആളാണ്, അല്ലാതെ കസേര മോഹിക്കുന്ന ആളല്ല, പദവി മോഹിക്കുന്നയാളല്ല. ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചേനെ' സിന്ധ്യ പറഞ്ഞു. കമല്‍നാഥിന്റേയും ദ്വിഗ്‌വിജയ് സിങിന്റേയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് സിന്ധ്യ തനിക്കെതിരെയുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.

അതേസമയം സിന്ധ്യയുടെ പ്രതികരണത്തെ തള്ളി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മാധ്യമവിഭാഗം തലവന്‍ നരേന്ദ്ര സലുജ രംഗത്തെത്തി. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അത്തരത്തിലൊരു വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാത്തതില്‍ പരാതിപ്പെട്ട ആളാണ് സിന്ധ്യയെന്നും സലൂജ പറഞ്ഞു. എംഎല്‍എമാരുടെ യോഗത്തില്‍ കേവലം 19 പേരാണ് സിന്ധ്യയെ പിന്തുണച്ചതെന്നും സലൂജ പറഞ്ഞു

ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് പോയതോടെയാണ് മധ്യപ്രദേശില്‍ പാര്‍ട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മധ്യപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ദ്വിഗ്‌വിജയ് സിങ് കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടാല്‍ ഗ്വാളിയോറിലെയും ചമ്പല്‍ ജില്ലയിലെയും പാര്‍ട്ടിയുടെ ജനപിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സിന്ധ്യ പോയതോടെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ സംഭവിച്ചത് ഒരു നവീകരണമാണെന്നായിരുന്നു ദ്വിഗ്‌വിജയ് സിങ് പറഞ്ഞത്.

മാര്‍ച്ചിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. സിന്ധ്യയും വിശ്വസ്തരും പിന്തുണ പിന്‍വലിച്ചതോടെയാണ് മധ്യപ്രദേശില്‍ കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലംപതിച്ചത്‌. നിലവില്‍ ബിജെപിയുടെ രാജ്യസഭാംഗമാണ് സിന്ധ്യ.

Content Highlights: Was Offered Dy CM's Post by Congress says Jyotiraditya Scindia