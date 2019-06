ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിയമ-മനുഷ്യാവകാശ സെല്‍ അധ്യക്ഷ പദവിയില്‍നിന്ന് രാജ്യസഭാ എം പി വിവേക് തന്‍ഖ രാജിവെച്ചു. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം രാജി സമര്‍പ്പിച്ചത്. പാര്‍ട്ടിയില്‍ വിവിധ പദവികള്‍ വഹിക്കുന്നവർ രാജിസമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും തന്‍ഖ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ ടീം രൂപവത്കരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് ഇത് സഹായകരമാകും- തന്‍ഖ ട്വിറ്ററില്‍ വ്യക്തമാക്കി.



പാര്‍ട്ടി പദവികളില്‍നിന്ന് നാമെല്ലാവരും രാജിവെക്കുകയും തന്റെ പുതിയ ടീം രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം രാഹുല്‍ജിക്ക് നല്‍കുകയും വേണം- തന്‍ഖ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. അധികകാലം പാര്‍ട്ടിക്ക് സ്തംഭനാവസ്ഥയില്‍ തുടരാനാകില്ലെന്നും തന്‍ഖ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

We all should submit our resignations fr party positions & give Rahul ji a free hand to choose his team. I welcome Mr Kamalnath’s statement to that effect. I unequivocally submit my resignation as AICC Dept chairman Law,RTI & HR. Party cannot afford a stalemate for too long.