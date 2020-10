മുംബൈ: ബെംഗളൂരു മയക്കുമരുന്നു കേസിലെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോളിവുഡ് താരം വിവേക് ഒബ്റോയിയുടെ മുംബൈയിലെ വീട്ടില്‍ പോലീസ് തിരച്ചില്‍ നടത്തി. അടുത്തബന്ധുവായ ആദിത്യ ആല്‍വ ഉള്‍പ്പെട്ട മയക്കുമരുന്ന് കേസിലാണ് പോലീസ് വിവേകിന്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് ബെംഗളൂരു പോലീസ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്.

ആദിത്യ ആല്‍വ ഒളിവിലാണുള്ളത്. വിവേക് ഒബ്റോയിയുടെ വീട്ടില്‍ ആദിത്യ ഉണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. വാറണ്ട് വാങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ആദിത്യയുടെ വീട്ടിലും തിരച്ചില്‍ നടത്തിയിരുന്നു.

കന്നഡ സിനിമാമേഖല അഥവാ സാന്‍ഡല്‍വുഡിലെ താരങ്ങള്‍ക്കും ഗായകര്‍ക്കും മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്ത കേസിലാണ് ആദിത്യ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കര്‍ണാടക മുന്‍ മന്ത്രി ജീവരാജ് ആല്‍വയുടെ മകനാണ് ആദിത്യ ആല്‍വ. കേസില്‍ താരങ്ങളായ രാഗിണി ദ്വിവേദിയേയും സഞ്ജന ഗല്‍റാനിയേയും നേരത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

